Etufor amplia itinerário das linhas Circular 1 e 2 a partir de quinta-feira, 8

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulgou que haverá uma ampliação no itinerário das linhas 011 - Circular 1/Centro e 012 - Circular 2/Centro, com início previsto para essa quinta-feira, 8. As alterações incluem a passagem das linhas pela avenida Duque de Caxias, com retorno pela rua Júlio Pinto antes de retomar o trajeto original.

De acordo com a Etufor, essa mudança tem como objetivo atender aos novos empreendimentos comerciais na área e às empresas situadas na Duque de Caxias, entre as ruas Pe. Ibiapina e José Jathay.

A linha 011 - Circular 1/Centro continuará a operar com quatro veículos, mantendo intervalos de 25 minutos. Já a linha 012 - Circular 2/Centro contará com cinco veículos e intervalos reduzidos para 12 minutos.