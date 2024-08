Ceará: 1155 árvores em risco de queda foram cortadas em 2024

Número é 26% maior que o registrado até julho do ano passado; dados foram coletados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Entre janeiro e julho de 2024, 1155 árvores que apresentavam risco de quedas foram cortadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), segundo dados divulgados pela corporação. Ao todo, seis meses tiveram acréscimo de cortes em relação a 2023, com um acumulado total de 26% de ocorrências a mais que o mesmo período do ano passado.

O mês com mais cortes foi fevereiro, com 338 árvores em risco derrubadas. Comparado aos anos anteriores, o aumento foi de 231% em relação aos 146 cortes de 2023 e 264% referentes aos 128 registrados em 2022. Em contrapartida, janeiro, com 112 podas, foi o único mês com reduções, tendo 42 cortes a menos que o mesmo mês do ano passado e decréscimo de 104 árvores frente a janeiro de 2022.