Moradora sobe em árvore para impedir corte em condomínio no Meireles

Moradora sobe em árvore para impedir que mangueiras sejam cortadas Crédito: Reprodução/Lúcia Penaforte

Para evitar que duas mangueiras fossem cortadas em um condomínio, a médica Lúcia Penaforte tomou a decisão de subir em cima de uma árvore para protestar contra a derrubada. O caso aconteceu na última terça-feira, 12, em um condomínio na rua Canuto de Aguiar, no bairro Meireles, em Fortaleza. A Secretaria Regional 2 autorizou o corte da árvore, mas os moradores do condomínio reclamaram que não houve uma assembleia para discutir sobre o assunto. Com o protesto realizado por Lúcia, que é moradora do local há 29 anos, a demolição das duas mangueiras não ocorreu, mas foi acordado entre os moradores e o síndico do prédio que será realizada uma assembleia para decidir se as árvores devem ser derrubadas ou não. A decisão vai ocorrer por meio de votos entre os moradores.