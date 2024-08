Enel é multada em R$ 28 milhões por quedas de energia e demora nas religações no CE

Já em 2024, de janeiro a julho, a ouvidoria contabilizou 2.658 contestações desse porte no Ceará — índice maior do que o observado ao longo de todo o ano passado. Em razão de reclamações desse tipo, a Arce realizou uma fiscalização na Sede da Enel Distribuição Ceará e aplicou a multa na empresa.

Penalidade considerou: interrupções de energia com duração igual ou maior que três minutos; interrupções com, no mínimo, uma unidade consumidora afetada; e interrupções de responsabilidade exclusiva da distribuidora.

Veja nota na íntegra:

"A Enel esclarece que, sobre o tempo médio de atendimento, foi reduzido em cerca de 60%, entre março e julho deste ano. A principal medida para essa melhoria foi a contratação de novos eletricistas e a aquisição de novas viaturas, para reforçar o atendimento ao cliente.

É importante ressaltar que a empresa segue trabalhando na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização do sistema elétrico do Estado. A empresa anunciou, esse ano, um plano de melhorias para o estado, com investimentos de cerca de R$ 4,8 bilhões e a contratação de 1.800 novos profissionais até 2026. O plano tem como foco a melhoria da qualidade do fornecimento, a modernização do sistema elétrico e modernização das lojas de atendimento.

Sobre a multa mencionada, a Enel informa que recebeu há cerca de doze dias e já foi respondida dentro do prazo determinado pela ARCE".