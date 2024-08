Baixa umidade: 179 municípios do Ceará estão em alerta; veja cuidados

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até às 20 horas desta terça-feira, 20. Confira a lista completa das cidades afetadas e como se proteger

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira, 20, um alerta para os baixos níveis de umidade do ar no Brasil esta semana. O aviso do órgão iniciou às 11 horas desta terça e vale até às 20 horas.

Ao todo, 179 municípios do Ceará estão em alerta de “perigo potencial” ou “perigo”, sendo 52 na última categoria. Moradores das cidades mais ao Sul do Estado devem tomar maiores precauções.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os níveis de umidade do ar podem ficar abaixo de 20% em alguns locais, o que indica pouca concentração de partículas de vapor de água na atmosfera. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que o índice fique acima de 60%.