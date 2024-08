Caminhão Cidadão: seis municípios do Ceará receberão atendimento até sábado

De acordo com a secretária executiva de Cidadania e Políticas sobre Drogas da SPS, Lidiane Rebouças, o objetivo do Caminhão Cidadão é atender amplamente a população cearense. “Percorremos os 184 municípios, chegando a bairros, distritos, assentamentos e localidades distintas, democratizando o acesso à cidadania", explica.

Na Capital, o atendimento acontece das 9h às 16h e as unidades estarão disponíveis nos bairros Lagoa Redonda, Antônio Bezerra, Henrique Jorge e Messejana.

No Centro, o Caminhão participa da 2ª Semana Regional de Conciliação e Cidadania, com atendimentos em formato de balcão dentro do prédio da Justiça Federal. De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.