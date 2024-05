Caminhão do Cidadão atende Fortaleza e cinco municípios até o próximo dia 1° de junho

Nesta quinta-feira, 30, em decorrência do feriado de Corpus Christi, não haverá atendimento. No dia 31 de maio, haverá ações em Fortaleza, Aracoiaba e Redenção. As duas cidades do interior ainda serão beneficiadas com os serviços do Caminhão no dia seguinte, 1° de junho.

Confira a programação

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

Na Capital e em Caucaia os atendimentos ocorrem das 9h às 16h.