Duas cobras são resgatadas pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira, 16

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou duas cobras nesta sexta-feira, 16. Uma delas foi no fim da manhã, na cidade de Crato, quando a guarnição do Município resgatou uma serpente jiboia de 1,5 metros, no bairro Mirandão.

Conforme o CBMCE, a solicitante informou que estava atravessando uma estrada carroçável quando avistou a cobra. Os Bombeiros foram até lá e o animal, sem sinais de machucados, foi resgatado e entregue aos órgãos de proteção ambiental para receber os devidos cuidados.