Sobe para 143 o número de casos de febre oropouche no Ceará

Mosquito Culicoides paraensis (maruim) é o vetor da febre oropouche Crédito: Lauren Bishop/CDC/Divulgação

O Ceará registra 143 casos confirmados de febre oropouche, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 16, pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Registros estão distribuídos em sete municípios da região do Maciço do Baturité. Não há óbito relacionado à doença. No último boletim divulgado pela pasta estadual, na última sexta-feira, 9, a quantidade de infecções no Ceará estava em 122, o que significa que houve um aumento de 21 casos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Das cidades com casos confirmados, Aratuba aparece com o maior número de pacientes (35). Em seguida vem Pacoti (30), Mulungu (26), Capistrano (23), Redenção (21), Baturité (5) e Palmácia (3).

Entre os casos confirmados no Ceará, três foram em gestantes. Das 143 confirmações, 55,9% (80/143) são do sexo masculino e todos os casos investigados apresentam local provável de infecção em zona rural. Região serrana facilita a reprodução do mosquito transmissor, o Culicoides paraensis, conhecido popularmente por maruim. Isso porque o inseto prefere locais com maior umidade do ar, entre outros. A Secretaria de Saúde do Estado investiga, por meio de análises laboratoriais, de dados epidemiológicos e clínicos, um caso de transmissão vertical (passada da mãe para o bebê durante a gravidez ou parto), onde houve óbito fetal.