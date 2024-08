Enel alerta sobre risco de queimadas próximas à rede elétrica Crédito: Aurélio Alves

Com o início do mês de agosto vem a intensificação das altas temperaturas e da baixa umidade do ar, o que pode causar um maior aumento de casos de queimadas no Ceará. Dados da Enel Distribuição Ceará revelam que, em 2023, o Estado registrou 64.811 focos de queimada, sendo 95% destes casos ocorrendo no segundo semestre, entre os meses de agosto e dezembro, ultrapassando 61 mil focos nesse período. De acordo com a Enel, o aumento significativo nas queimadas neste período exige precauções, já que os incêndios próximos à rede elétrica podem causar curtos-circuitos, danificar equipamentos e interromper o fornecimento de energia. No Ceará, as cidades que mais sofreram com as queimadas no ano passado foram São Gonçalo do Amarante, Icó, Crateús, Boa Viagem e Mombaça. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, a Enel alerta que os principais fatores para as queimadas são o calor extremo, a baixa umidade e a ação humana. Para minimizar os impactos das queimadas na rede elétrica e garantir a continuidade do fornecimento de energia, a distribuidora mantém um monitoramento constante das ocorrências. Utilizando tecnologia avançada, como imagens de satélite e dados da Climatempo.