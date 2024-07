Sancionado projeto que obriga Enel a notificar em tempo real falta de energia no CE

Alece aprova lei que garante notificação em tempo real sobre falta de energia. Crédito: Mariana Parente em 10-07-2017

O projeto que garante notificação em tempo real sobre casos de falta de energia elétrica no Ceará foi sancionado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Os artigos da nova legislação constam no Diário Oficial do Estado (DOE). A legislação tem origem do Legislativo estadual e obriga o repasse de informações sobre queda de energia por meio de aplicativos (apps), sites e redes sociais. Com a sanção, as regras valem para a Enel Distribuição Ceará, concessionária responsável pelo serviço no Estado.