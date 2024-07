MP cobra Enel por falhas de energia elétrica no Eusébio

MPCE cobra Enel por falhas na energia elétrica no Eusébio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O MPCE demandou à Enel o número de reclamações recebidas durante os anos de 2023 e 2024. Além disso, também foram solicitados à empresa o tempo médio de atendimento das demandas, a quantidade de quedas de energia e os principais bairros afetados no município. A Prefeitura de Eusébio foi notificada para apresentar um estudo técnico com o diagnóstico da atual situação da rede e do abastecimento elétrico da região. Em nota ao O POVO, a Enel informou que responderá ao órgão as demandas solicitadas. A distribuidora reforçou ainda que, nos últimos meses, a região do Eusébio sofreu com ações criminosas de roubo de cabos e equipamentos que prejudicaram a qualidade do fornecimento no município.