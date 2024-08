Alece aprova devolução de terreno doado pelo Estado à Enel ao fim da concessão

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou a emenda que garante a devolução de um terreno doado pelo Estado para a Enel após o fim da concessão dos serviços da empresa, em 2028.

O imóvel está localizado em Carnaúbas, no município de Caucaia. Além disso, se trata de uma área de 3.600 m² na região da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 3, do Complexo Industrial do Porto do Pecém (Cipp).

Segundo o projeto enviado pelo governador Elmano de Freitas (PT), que autorizou a doação, o terreno será usado para a construção de uma subestação de 69 quilovolts.