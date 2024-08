Três pessoas são presas por estelionato, roubo e tráfico de drogas em operação policial

A operação contou com a participação da Ficco/CE dos estados do Ceará, da Paraíba e do Maranhão, da Polícia Militar do Ceará e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará Crédito: Divulgação

Durante a tarde, uma mulher de 26 anos foi presa também em uma ação conjunta da Ficco com a PMCE, desta vez na zona rural de Ipueiras, na microrregião de Ipu. O mandado de prisão da suspeita, investigada por tráfico de drogas no âmbito de atividade de organização criminosa, foi expedido pela Vara de Delito de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. No fim da tarde, um homem de 36 anos, procurado por roubo e associação criminosa, foi preso em uma operação na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. O mandado de prisão havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais de Imperatriz, no Maranhão.