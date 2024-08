Ceará começa a semana com bastante sol e pouca nebulosidade; veja previsão

"Para amenizar o calor, os ventos devem estar um pouco mais intensos com rajadas em torno de 65 km/h , principalmente na faixa litorânea do Estado e nas regiões de serra", destaca o meteorologista Frank Baima.

O Ceará começou a semana nesta segunda-feira, 5, com bastante sol e pouca nebulosidade , de acordo com a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os maiores registros acontecem, principalmente, na região noroeste e sul do Estado.

Em decorrência do sol, o Frank recomenda que a população se hidrate e use protetor solar. O esperado é que alguns municípios alcancem até 36°C no sul e noroeste do Estado.

Nas demais regiões, as máximas devem variar entre 31°C e 34°C. Já as mínimas, devem ficar entre 15°C e 18°C para as macrorregiões do Cariri, do Sertão Central e Inhamuns, do Maciço de Baturité e da Ibiapaba.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as máximas podem chegar a 33°C, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 24°C.