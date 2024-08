Homem é preso em operação contra exploração sexual infantojuvenil em Fortaleza

A PF não divulgou o parentesco ou relação existente entre eles para não identificar as menores de idade. De acordo com o delegado Victor Mesquita, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Deleciber), o preso era uma pessoa de confiança das vítimas.

Ele pode responder pelo cometimento dos crimes de produção, armazenamento e difusão de conteúdo sexual envolvendo criança ou adolescente, com penas somadas de até 18 anos. Outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis podem ser adicionados ao processo.

"Em regra, esses tipos de crime são cometidos por pessoas que têm acesso facilitado aos menores. A maioria das vezes, inclusive, são parentes", explica Victor. As investigações continuam para identificar a existência de mais vítimas e outros crimes relacionados à produção do conteúdo sexual ilegal.

De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas pela Polícia Federal em São Paulo. Com a apreensão de celulares e outras mídias, foram identificados grupos de compartilhamento desses conteúdos ilegais. O grupo tinha participação de brasileiros, inclusive de cearenses, e estrangeiros.