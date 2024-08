Dez toneladas de resíduos são retiradas do rio Maranguapinho no Grande Bom Jardim

Em menos de dois meses, foram recolhidos cerca de dez toneladas de resíduos sólidos de um trecho do Rio Maranguapinho, no bairro Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Ação foi realizada devido à implementação de uma ecobarreira flutuante, que atuou para evitar que o lixo represado no rio fosse despejado no Rio Ceará e, eventualmente, alcançasse o litoral da Cidade.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a iniciativa faz parte de uma estratégia de microurbanismo experimental, que visa não apenas reduzir a poluição do rio e proteger o ecossistema local, mas também contribuir para a limpeza urbana em Fortaleza.

O projeto é realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza) em parceria com o Instituto Winds For Future. Além de reduzir o impacto ambiental, a iniciativa inclui estudos técnicos para avaliar a possibilidade de expandir o uso de ecobarreiras para outros pontos da Capital.