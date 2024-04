Professores da rede estadual do Ceará aprovam indicativo de greve

Segundo presidente do Apeoc, indicativo de greve foi aprovado por unanimidade. Nova assembleia será realizada no dia 4 de abril para avaliar negociação e início da greve

Com o lema “Se a negociação não avançar, a educação vai parar”, os professores aprovaram estado de greve no dia 15 de março e elaboraram um calendário de mobilizações, incluindo a realização da Assembleia Geral desta terça-feira.

Os professores da rede estadual de ensino do Ceará aprovaram, na manhã desta terça-feira, 26, indicativo de greve em uma Assembleia Geral realizada no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. Demandas dos docentes incluem reivindicações sobre remuneração e carreira.

De acordo com Anízio Melo, presidente do Sindicato Apeoc, o indicativo de greve foi aprovado por unanimidade e busca chamar atenção do Governo do Estado.

"Indicativo de greve aprovado em nossa Assembleia Geral. Aprovamos com unanimidade e estamos chamando o governo do Elmano de Freitas para acordar. Levante e resolva as questões da educação. Até o dia 4 ainda tem uma posição a ser colocada para a categoria. Até lá, indicativo de greve", anunciou.

Segundo o cronograma, na próxima quinta-feira, 4, será realizada uma paralisação estadual com assembleia para avaliar negociação e votar o início da greve, que deverá ter início no dia 8 de abril com um ato no Palácio da Abolição.