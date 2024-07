Elmano assinará regulação do Sistema Estadual de Segurança

Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) se reuniu na manhã desta segunda, 29, no Palácio da Abolição Crédito: FÁBIO LIMA

O objetivo é valorizar os profissionais que atuam em agências e subagências de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A primeira reunião do Coesi foi realizada no último dia 21 de junho, quando foi definido plano para fortalecer investigações e ações de inteligência para conter violência. Convênio com Fórum Brasileiro de Segurança Pública Além da regulação do Sistema Estadual de segurança pública, a segunda reunião do Coesi também tem assinatura de convênio com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).