Projeto seleciona fotógrafos para livro sobre a Barra do Ceará

O projeto Foto Flutua seleciona fotógrafos para a produção de um livro sobre a biodiversidade do Barra do Ceará; inscrições seguem até sexta-feira, 2

Reconhecer a importância da Barra do Ceará, sensibilizar a população para o equilíbrio ambiental e dar apoio a fotógrafos fortalezenses: esses são alguns dos objetivos da primeira edição do Foto Flutua . O projeto resultará na criação de um fotolivro que valoriza a história, a cultura e a biodiversidade da Barra do Ceará.

Para a produção do fotolivro, serão feitos dois passeios de barco com os candidatos selecionados. Os fotógrafos serão divididos em dois grupos, cada um com 30 participantes. O primeiro passeio ocorre em 10 de agosto, das 8h às 11 horas.

O segundo é realizado em 11 de agosto, das 14h às 17 horas. O ponto de partida é o restaurante Albertus e o trajeto segue até a região do mangue, promovendo imersão e conexão dos participantes com a paisagem e história da Barra do Ceará.

O historiador acompanhante compartilha narrativas que resgatam a essência do bairro, espaço que abriga rico ecossistema formado por manguezais no entorno do encontro do Rio Ceará com o mar.

1º Foto Flutua: Livro será distribuído gratuitamente

Depois de realizados os passeios, as fotografias passam por processo de curadoria. Para o fotolivro, serão selecionadas 30 imagens. A obra será distribuída gratuitamente em bibliotecas, centros culturais e escolas da região.

Uma versão digital do livro também será disponibilizada nas redes sociais do Foto Flutua. Quanto às outras 30 fotografias, essas serão exibidas digitalmente nos perfis do projeto com os créditos dos participantes.

1º Foto Flutua