Ceará deve ter predominância de tempo estável nos próximos dias

Ventos fortes com rajadas de até 50 km/h também são esperados em algumas regiões do Estado; litoral tem baixa chance de chuva passageira

O tempo em todo o Ceará deverá ser predominantemente estável nos próximos dias, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Apesar de chances de chuvas isoladas no litoral, a expectativa é de sol para a maioria do Estado até a próxima quarta-feira, 31.

A tarde desta segunda-feira, deve ser de poucas nuvens no céu e fortes ventos, com rajadas de até 50 quilômetros por hora (km/h) na faixa litorânea e nas regiões de serra.

Os índices de umidade devem girar em torno de 20% a 25% no centro-sul do Estado, com destaque para o Cariri e porção sudeste do Sertão Central e Inhamuns e extremo sul do Vale do Jaguaribe.