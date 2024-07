Mais de 600 mil pessoas saíram da extrema pobreza no Ceará, diz estudo

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-05-2023: Extrema pobreza entre crianças, adolescente e pessoas em situação de rua. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O número de pessoas que vivem na extrema pobreza caiu no Ceará nos anos pós-pandemia, entre 2021 e 2023, cerca de 600 mil cearenses deixaram de ser extremamente pobres. Porém, apesar da redução significativa no Estado, foi possível verificar uma tendência de crescimento quase contínuo da extrema pobreza na Grande Fortaleza. De acordo com a definição do Banco Mundial, extremamente pobres são pessoas que possuem renda diária de US$ 1,9 por dia. No Ceará, o montante representou uma redução de 40,6%. Enquanto, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em igual período, a extrema pobreza cresceu 14,6%. Os dados são do estudo publicado pela Diretoria de Estudos Sociais (Disoc) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o qual avaliou o período de 2012 a 2023 e considera informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua).