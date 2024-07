MPCE recorre de sentença dada a dois ex-desembargadores acusados de vender liminares

MINISTÉRIO Público recebeu denúncia e apura o caso Crédito: Divulgação MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou a reforma parcial das sentenças que foram aplicadas contra dois ex-desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) acusados de vender liminares para benefício próprio. Órgão ministerial ingressou com um recurso de apelação na última quarta-feira, 17. Conforme informações divulgadas pelo ministério, os dois ex-desembargadores foram alvos da “Operação Expresso 150”, deflagrada pela Polícia Federal estadual em 2015. Força tarefa investigou a venda de liminares em plantões judiciários envolvendo desembargadores do TJCE, advogados e traficantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por meio da 94ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, o MPCE recorreu nessa semana a sentença que absolveu um dos acusados e ainda a esposa dele, que também era investigada pela ação.