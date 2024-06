Jovem morre após troca de tiros com policiais do Raio no Crato

Crédito: Reprodução/ Divulgação - Polícia Militar do Estado do Ceará

Um jovem de 21 anos morreu e outro de 18 anos ficou ferido após uma troca de tiros com policiais da Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), no município do Crato, no Cariri cearense. De acordo com informações da rádio O POVO CBN Cariri, o ferido foi conduzido a um hospital sob escolta militar.

A ação, que ocorreu na noite dessa terça-feira, 26, no bairro Seminário da Cidade do Crato, resultou de uma denúncia feita pela população aos policiais. A principal queixa apresentada pelos moradores era a de que os suspeitos estavam exibindo armas de fogo.

Posteriormente, "equipes se deslocaram até o endereço apontado e cercaram a residência, ocasião em que dois indivíduos fugiram sobre a laje disparando contra os policiais militares, que revidaram", conforme informou a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE).