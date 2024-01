Duas cirurgias inéditas são realizadas no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe

Para ser realizada a cirurgia, foi preciso retirar o corpo vertebral 6C (sexta vértebra), que era o osso fraturado do paciente. No local, foi colocado uma espécie de prótese, além de parafusos de titânio e placa.

A primeira cirurgia foi feita em um homem idoso. Ele sofreu um acidente de trânsito e precisou passar pelo procedimento. Com a evolução clínica, ele conseguiu realizar a operação de fixação da coluna, que estava instável. A cirurgia durou em torno de sete horas.

Duas cirurgias inéditas foram realizadas em pacientes do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte , a 202,5 km de Fortaleza. Duas pessoas, uma de 19 anos e outra de 66 anos, realizaram procedimento de artrodese (fusão de articulação); uma na coluna cervical e outra na coluna lombar. O caso ocorreu neste mês de dezembro.

De acordo com o neurocirurgião Wanderson Ricardo, que fez parte da equipe do procedimento, o paciente está evoluindo muito bem e já recebeu alta neurológica, passando a ser acompanhado pelo ambulatório.

A outra paciente foi uma estudante que sofreu acidente de trânsito e precisou passar pela cirurgia na lombar. A paciente, que se chama Livia Gonçalves, garante estar confiante com a cirurgia que foi realizada e que está sendo muito bem acompanhada e aliviada por poder contar com o auxílio da equipe do hospital.

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe foi inaugurado em setembro de 2022, e já realizou 2.511 procedimentos desde a sua inauguração, com procedimentos de alta complexidade nas áreas de neurocirurgia, traumatologia, oncologia, cirurgia geral e cirurgia vascular.