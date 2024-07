Seis pessoas são presas em operação contra grupos criminosos no sul do Ceará

Seis pessoas foram presas durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 17, pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico no Ceará. A operação, deflagrada nos municípios de Fortaleza, Pindoretama e Icapuí, busca combater a atuação de grupos criminosos no sul do Estado.

Outros três mandados de prisão foram cumpridos contra investigados que já se encontravam detidos no sistema penitenciário. Mandados de busca e apreensão também têm sido cumpridos nas últimas horas.

Mais informações sobre a operação serão divulgadas em breve, durante coletiva de imprensa, realizada ainda nesta quarta, na Delegacia Municipal de Icapuí.