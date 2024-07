Mais Médicos abre inscrições para atuação em territórios indígenas; 7 vagas são no CE

Ao todo, 196 vagas estarão à disposição até o final desta semana; Nordeste deve receber 48 postos para novos profissionais, com sete vagas no Ceará

O Ministério da Saúde (MS) recebe, até a próxima sexta-feira, 19, inscrições para atuação de profissionais da saúde em territórios indígenas de todo o País. As vagas são ofertadas através do novo edital do programa Mais Médicos, lançado na última segunda-feira, 15, e estão distribuídas em 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas brasileiros.

Ao todo, 196 vagas estão abertas para o pleito, das quais 48 serão destinadas à região Nordeste, com sete cargos destinados ao Ceará. Os territórios Yanomami no norte do Brasil receberão 28 vagas. De acordo com o MS, as vagas ofertadas neste edital estão atualmente desocupadas e foram definidas em articulação com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).