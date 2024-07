Covid-19 é a principal causa entre SRAGs para internação de idosos no Ceará, indica Fiocruz

O Ceará apresentou aumento de internações por Covid-19 em idosos Crédito: Novartis Vaccines

“Chamamos atenção para uma leve atividade do vírus no Norte e Nordeste, com especial destaque para o Amazonas, Ceará e Piauí, onde a maioria das internações por SRAG em idosos nas últimas semanas foi causado por Covid-19”, pontua a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz), Tatiana Portella. Para o orientador da Célula de Vigilância e Prevenção de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Carlos Garcia, o aumento pode ser atribuído a novas variantes do coronavírus, que se mantém em constante mudança. "Como existem possibilidades de mutação e novas variantes do vírus, é uma vacina que sempre precisa ser atualizada. Uma vacina em que a gente vai precisando fazer uso periodicamente e em intervalos mais curtos, como a da influenza", explica.