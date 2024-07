Metrofor convoca mais 13 aprovados no concurso de 2022

Esta é a terceira convocação do concurso realizado em 2022. Convocados precisam se apresentar na sede do Metrofor no próximo dia 25 de julho

Mais 13 aprovados no concurso público do Metrô de Fortaleza (Metrofor), realizado em 2022, foram convocados para assumir os cargos, conforme publicação no Diário Oficial do Governo do Ceará nesta quarta-feira, 10. Esta foi a terceira convocação do certame para aumentar o quadro de colaboradores da empresa.

Os convocados devem se apresentar na sede do Metrofor em Fortaleza, no próximo dia 25 de julho de 2024, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, para realizarem o exame admissional e a entrega dos documentos e laudos necessários à contratação.

Os documentos e exames necessários para apresentação constam no edital de convocação. De acordo com o Metrofor, “com as novas equipes, o órgão se prepara para seguir ampliando a capacidade de transporte por trilhos no Ceará”.