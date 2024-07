Ceará apresenta aumento de hospitalizações por VSR de crianças e por Covid de idosos

O Ceará tem apresentado aumento de hospitalizações de crianças pequenas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e por rinovírus. Conforme o Boletim InfoGripe divulgado nesta quinta-feira, 4, pela Fundação Oswaldo Cruz, além do Ceará, Roraima e Amapá também apresentaram aumento no número de internações. O boletim aponta ainda que a maior parte das hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em idosos foram em decorrência da Covid.

No cenário nacional, há sinal de estabilidade em tendências de longo prazo e curto prazo. Em relação a Covid-19, o boletim alertou para o início de atividade do vírus em estados do Norte e do Nordeste, especialmente no Piauí e no Ceará – ainda que em patamares baixos. Os dados são referentes à semana epidemiológica de 23 a 29 de junho.