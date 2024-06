Metrofor anuncia a convocação de 38 novos servidores públicos aprovados em concurso

O Metrofor e o Governo do Ceará anunciaram nesta terça-feira, 4, a convocação de 38 novos servidores aprovados no concurso público realizado em 2022. Esta é a segunda convocação do certame, que tem como objetivo fortalecer o quadro operacional da empresa. Os selecionados devem ficar atentos aos prazos estabelecidos no edital de convocação, disponível no Diário Oficial do Estado, no dia 29 de maio de 2024, a partir da página 114.

Os candidatos aprovados devem comparecer à sede do Metrofor nos dias 24 e 25 de junho, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, para realizar exame admissional e entregar a documentação necessária. Durante essas datas, o candidato deve apresentar os laudos dos exames clínicos específicos de acordo com suas funções. A relação completa de exames e documentos exigidos está disponível no edital de convocação.

Com a convocação dos 38 candidatos, o Metrofor se prepara para expandir ainda mais a capacidade de transporte sobre trilhos no Ceará.