Com mais de 5 toneladas de donativos, Metrofor encerra arrecadação para o RS

Com 5,6 toneladas de doações, o Metrofor encerra a campanha de arrecadação para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Desde o dia 17 de maio, itens como roupas, alimentos, água, brinquedos e cobertores foram coletados e já foram encaminhados para o Centro de Triagem da Defesa Civil do Ceará, que está responsável pelo transporte das doações para o Sul.

A assessora de Planejamento Estratégico do Metrofor, Joseane Oliveira, que coordenou a campanha, disse que com o fim da campanha, constatou-se mais uma vez a força da união e da solidariedade da população. “Apesar das dificuldades e lutas cotidianas, sempre encontra espaço para ajudar quem está em maior dificuldade”, disse.

No período de arrecadação, a empresa atuou como reforço no efetivo que trabalha na triagem dos donativos, enviando-os diariamente para o Centro de Triagem na Avenida Washington Soares. Com o fim da campanha, os cearenses devem procurar os outros pontos de arrecadação.



Procurada pelo O POVO, a Defesa Civil do Estado do Ceará informou que, até semana que vem, as doações serão enviadas ao Sul do país, e que durante todo o período de arrecadação, aproximadamente mil toneladas para ajudar as vítimas das enchentes.