Banco de DNA no Ceará já tem 11 mil criminosos registrados

Repórter do Núcleo Data.doc

Cláudio Ribeiro Repórter do Núcleo Data.doc

Torres explicou como foi provado que uma das armas usadas na chacina de Viçosa do Ceará, na madrugada do dia 20 de junho, uma quinta-feira, também foi usada num outro homicídio, em Ubajara, cidade vizinha, quatro dias antes. “O banco de dados é capaz de buscar informações de projéteis retirados de outros corpos. A informação que temos é que uma vítima, no domingo anterior à chacina (dia 16), teve dados coincidentes com os dados dos projéteis nos corpos da chacina”.

Com 12 mil nomes que constam entre condenados na Justiça Estadual por crimes hediondos, o Banco de Dados de DNA da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) já tem cerca de 11 mil registros genéticos incluídos. Segundo o perito-geral, Júlio Torres, o recurso permite fazer comparações de material coletado em cenas de crimes e ajuda a esclarecer homicídios de autoria desconhecida. “Queremos completar e atualizar esse levantamento”, disse o gestor.

O POVO levantou, nos boletins estatísticos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) do mês passado, que a vítima foi um homem de 63 anos. “O calibre foi de arma 9 milímetros”, confirmou o perito geral. Ele não repassou mais detalhes, como apontar em qual das oito vítimas, ou se em mais de uma delas, houve a coincidência do vestígio balístico. O governador Elmano de Freitas voltou a falar do caso durante a entrevista coletiva à imprensa, antes da posse dos novos peritos.

O pacote de medidas de segurança pública no Ceará foi anunciado depois dos episódios da chacina em Viçosa e de uma quase chacina em Fortaleza, no bairro Barroso, em que uma mulher de 48 anos e um menino de dez anos foram assassinados, e oito crianças e adolescentes saíram baleadas. Nos dias seguintes a essas ocorrências, vários casos de homicídios foram anotados em curto intervalo, muito acima da média dos dez homicídios diários no Estado.

Entre as medidas, o governo estadual anunciou cerca 2.700 novos agentes para o setor. Incluindo-se os 80 novos servidores da Pefoce, 428 policiais civis empossados na semana passada, mais 1.185 soldados e 160 oficiais da Polícia Militar em formação, já em treinamento nas ruas, e outros 400 concursados da PM que deverão ser convocados para início da formação na Aesp.