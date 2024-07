Incêndios em edificações comerciais aumentam em 21,9% no Ceará, informa Corpo de Bombeiros

Entre janeiro e junho deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou um aumento considerável no número de ocorrências relacionadas a incêndios em edificações comerciais. Conforme os dados coletados pela corporação, foram contabilizadas 256 ocorrências nos primeiros cinco meses de 2024 contra as 210 registradas no mesmo período do ano anterior, o que sinaliza um aumento de 21,9%.

Na última quinta-feira, 27, um incêndio de grandes proporções destruiu duas lojas no Centro de Fortaleza. Chamas atingiram área localizada entre as ruas General Sampaio, Guilherme Rocha, 24 de maio e São Paulo. O fogo só foi debelado pelo Corpo de Bombeiro na sexta-feira, 28.

Em virtude desse contexto, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para a necessidade de reforçar a segurança contra incêndios em imóveis comerciais, bem como a importância da regularização do certificado de conformidade junto ao Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi).