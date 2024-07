Rossi pede paciência da torcida com Lorran: ‘o jogo tem 100 minutos’

Garoto do Ninho, Lorran foi vaiado no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro. Ele foi substituído no intervalo Crédito: Jogada 10

A vitória do Flamengo por 2 a 1 em cima do Cruzeiro, no Maracanã, contou com uma noite apagada de Lorran, jogador revelado pelo clube carioca. A atuação do jovem, aliás, que foi substituído no intervalo, deixou os torcedores na bronca. Ele, inclusive, foi vaiado na reta final do primeiro tempo. Dessa forma, o goleiro Rossi, um dos líderes da equipe, pediu o apoio dos torcedores com o Garoto do Ninho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O grupo fez um grande trabalho para se preparar para esse momento aqui. Mas quero falar uma coisa: acho que não é necessário vaiar um jogador nesse momento em que a gente está fazendo um grande esforço. Ainda mais um jogador como o Lorran, que tem só 17 anos, está ajudando muito a gente e foi muito importante na sequência. Tem que apoiar. O torcedor tem que saber que o jogo tem 100 minutos, temos 100 minutos para ganhar”, disse Rossi na zona mista do Maracanã.