Auxiliar do Flamengo analisa afastamento de Gabigol: ‘A gente trabalha com quem está disponível’

Após vitória diante do Cruzeiro, César Sampaio relembra declarações de Junior Pedroso, empresário do atacante

“Está em uma alçada superior, na diretoria. O empresário do atleta manifestou publicamente que existe possibilidade de transferência. Portanto, trabalhamos com os atletas que estão à disposição. O Bruno (Spindel) pode te passar mais detalhes. A gente trabalha com quem está disponível”, disse César Sampaio.

No último domingo (30/06), o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e se manteve na liderança do Brasileirão. Gabigol, afastado pelo clube, não foi relacionado para partida. Assim, César Sampaio, auxiliar de Tite, fez uma análise da situação do atacante.

Afastamento de Gabigol no Flamengo

O Flamengo ofereceu uma renovação de contrato até dezembro de 2025, com valorização salarial de 50%. No entanto, Gabigol não gostou do tempo de contrato oferecido e se sentiu desprestigiado. Assim, Junior Pedroso, empresário do atacante, afirmou que os dirigentes rubro-negros não estavam interessados na permanência do jogador. O clube não gostou da postura do agente e optou pelo afastamento do atleta.

Portanto, Gabigol pode estar vivendo seus últimos momentos no Flamengo. O atacante tem contrato na Gávea até dezembro de 2024, mas pode assinar pré-contrato com outro clube em julho. O jogador vem recebendo sondagens de times brasileiros e pode ter um novo destino nas próximas semanas. O jogador ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Estaduais na equipe carioca.