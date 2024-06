Incêndio no Centro de Fortaleza ainda registra pequenos focos

Incêndio atingiu parte do salão paroquial da Igreja do Patrocínio; missas foram canceladas Crédito: Fábio Lima/O POVO

O incêndio de grandes proporções que atingiu duas lojas no Centro de Fortaleza ainda tem pequenos focos na manhã desta sexta-feira, 28. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atua no combate das chamas e prevenção. Ainda não há confirmação do que provocou o incêndio. Um perímetro foi instalado pela Defesa Civil de Fortaleza na rua General Sampaio, via que dá acesso às entradas das duas lojas atingidas pelas chamas, para auxiliar no trabalho de combate dos bombeiros. O incêndio teve início na noite dessa quinta-feira, 27, e apesar do controle das chamas ainda na noite de ontem, a equipe constatou os pequenos focos nesta manhã.