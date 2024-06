Especial Anuário 2024-2025: Alex Santiago fala sobre a gestão do Fortaleza

Alex Santiago, presidente do Fortaleza Esporte Clube (FEC), é o 16° entrevistado do Especial Anuário do Ceará 2024-2025, apresentado pelo editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. Reprise será nesta sexta-feira, 28, às 8 horas

Para Alex, os resultados do clube são fruto de objetivos a médio e longo prazo. "Isso tudo é retrato de um processo. A gente tem feito essas experiências sul-americanas não por ser algo modista, ou porque é bacana ter passaportes estrangeiros do clube, mas é uma alternativa de mercado dentro do futebol hiperinflacionado do Brasil."

Ele ressalta que no Fortaleza, em comparação aos outros grandes clubes brasileiros como Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Bahia (Grupo City), a limitação do orçamento não permite disputar a contratação de grandes nomes locais.