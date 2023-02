Shopping Iguatemi Bosque: conheça o novo programa de relacionamento e garanta benefícios exclusivos

O Iguatemi Bosque lançou, no último dia 1º, o I’Club, novo programa de benefícios para os clientes, com vantagens e descontos exclusivos que irão proporcionar uma nova experiência ao público do mall.

Dividido em três categorias (prata, ouro e diamante), o programa tem como objetivo conhecer cada vez mais os consumidores do shopping e, assim, criar ações mais direcionadas para o desejo dos clientes. Uma estratégia para personalizar ainda mais a experiência do cliente.

Gerar diversas oportunidades de interação entre lojistas e consumidores também é um dos objetivos do I’Club, como explica o superintendente do Shopping Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O programa traz mais vantagens e exclusividades, além de mais praticidade e benefícios para o cliente, conectando-os com as novidades do momento. Estamos animados com esse lançamento, que tem agregado ainda mais aos nossos serviços e produtos e, principalmente, reforça o vínculo do shopping com todos os consumidores”, destaca.

Alguns dos benefícios oferecidos no programa são: descontos em lojas, sorteios exclusivos, estacionamento, cinema, hospedagens, viagens, jantares, almoços, SPA, ingressos para shows e muito mais.

Segundo Benjamim Oliveira, gerente corporativo de marketing do Iguatemi Bosque, o diferencial do I’Club em relação a outros programas é que ele beneficia todos os clientes, independente do ticket.

“Qualquer cliente pode se cadastrar e participar, inclusive quem vai e paga apenas o estacionamento, compra uma casquinha. A intenção é aproximar e recompensar todos os nossos clientes, não só com experiências com nossos parceiros lojistas, mas também com outros parceiros espalhados pela cidade”, explica.

O programa está disponível no app Iguatemi Bosque, que conta com versões para Android e IOS.

Serviço

Shopping Iguatemi Bosque

Endereço: Avenida Washington Soares, 85

Outras informações: (85) 3477 3560

Vendas online: igtfortaleza.com.br/vendas

Horário de funcionamento:

Lojas e quiosques: 10h às 22 horas

Alimentação e lazer: 10h às 22 horas

Supermercados: 7h às 22 horas

Lojas Americanas: 10h às 22 horas



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags