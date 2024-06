Especial Anuário 2024-2025: líder do PT na Alece é entrevistado

A reprise do episódio com o líder do bloco governista na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT), vai ao ar às 8 horas desta terça-feira, 25, no canal FDR

O líder do bloco governista na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi entrevistado no Especial Anuário do Ceará 2024-2025 nesta segunda-feira, 24. O programa terá reprise nesta terça-feira, 25, às 8 horas no canal FDR.

Ele fala sobre a experiência de liderar este bloco, o momento do PT não só na Alece mas no Congresso Nacional e a agenda econômica do governo Elmano.

De Assis aponta haver um diálogo, apoio e uma construção de interesses do bloco e dos deputados que compõem a base, inclusive com o presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), para corroborar com o sentimento de buscar não só o resultado, mas também atender os interesses da base.