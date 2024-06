Letão preso com cocaína no aeroporto tem mandado de prisão decretado

Identificação das malas com cocaína no Aeroporto de Fortaleza, na noite de domingo, 30, foi feita com a atuação do cão pastor Kano, da Polícia Federal Crédito: DIVULGAÇÃO POLÍCIA FEDERAL

Um letão — isto é, um estrangeiro nascido na Letônia Ex-república soviética, é um país europeu situado entre a Lituânia e a Estônia — preso com cocaína no Aeroporto de Fortaleza e teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira, 25, por meio da 32ª Vara Federal de Fortaleza. De acordo com o mandado de prisão obtido pelo O POVO, Aleksejs Jermoskins é residente na cidade de Riga, capital da Letônia, estava de passagem pelo Ceará com destino a Lisboa (Portugal) e em seguida Nice (França). No entanto, o europeu foi preso com 13 pacotes de cocaína. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O laudo pericial concluiu análise positiva para cocaína em 13 pacotes com substância branca que estava envolta em sacos plásticos transparentes, papel carbono azul e fibra sintética branca, todo o material em meio a roupas dentro da mala do homem.