Jovem trans consegue realizar mastectomia após decisão judicial

Um jovem trans de 27 anos conseguiu na justiça o direito de realizar o procedimento de mastectomia (retirada total das mamas) por meio do plano de saúde Unimed. Tarcísio Brito, de 27 anos, realizou o procedimento no último dia 23 e está agora na recuperação pós operatório. O rapaz recebeu auxílio da Defensoria Pública do Ceará, diante da recusa do plano de saúde em realizar o procedimento.

Tarcisio reivindicava a realização da mastectomia por considerá-lo formador e fundamental de sua identidade como um homem trans. O plano argumentou tratar-se de uma intervenção estética, o que de acordo com nota da Defensoria Pública do Ceará vai de contra as diretrizes de organismos nacionais e internacionais de saúde, e também dos laudos de médicos do próprio plano, que tinham pareceres favoráveis à necessidade da realização da cirurgia.

“A mastectomia é uma cirurgia que faz com que a gente se identifique com o seu eu. Então, ela não é um cirurgia de doença. Ela é uma cirurgia para fazer com que a gente possa se conectar com a gente mesmo, para a gente ter realmente a nossa afirmação de que sou eu mesmo”, explicou Tarcísio Brito.