Reunião debate avanço da Defensoria Pública nos municípios cearenses

Das 184 cidades do Estado, o órgão está presente em 102. O objetivo é expandir atuação da instituição para todos os municípios, mas cenário requer incentivos do Governo do Estado para atingir a meta

Crédito: Divulgação/Defensoria Pública do Estado do Ceará

Cerca de 27 defensores públicos das unidades federativas do País se reuniram nesta terça-feira, 18, em Fortaleza, para debater a atuação dos órgãos em cada região e o cenário das instituições. O encontro faz parte da 82ª reunião do Conselho Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Condege). Na reunião, um estudo revelou a presença de advogados dativos nos municípios brasileiros e como as defensorias podem avançar na atuação nas regiões.

No Ceará, dos 184 municípios, a Defensoria Pública do Estado (DPCE) atua em 102 regiões. O objetivo do órgão é expandir a atuação, mas o cenário requer incentivos do Governo do Estado para atingir o objetivo. A presença da Defensoria em todas as regiões é prevista na Lei Complementar nº 80. Entre as ações para atingir o cenário, a DPCE cita a contratação de novos servidores e novos concursos públicos.

Uma reunião dos defensores públicos com o governador Elmano de Freitas (PT) está prevista para esta quarta-feira, 19, durante 23ª edição do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (Conbrascom), promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ). Também devem estar presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e a secretária de acesso à justiça do Ministério da Justiça, Sheila de Carvalho.