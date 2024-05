Defensoria Pública conversará com comunidade indígena afetada em disputa entre Ceará e Piauí

TIANGUA-CE, BRASIL, 18-12-2023: Açude Jaburu. Area de Litigio, entre Ceará e Piauí, caso que Piauí pede parte do territorio do Ceará na divisa. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) vai realizar uma audiência pública para a escuta da população indígena na Aldeia Umburana e Cajueiro na sexta-feira, 24. O território da comunidade fica na região de disputa entre Ceará e Piauí e o DPCE quer conversar com eles sobre os possíveis impactos para a população. A audiência vai acontecer no município de Poranga, às 15 horas, na Escola Indígena Jardim das Oliveiras – Rua dos Tabajaras e Kalabaca, sn. Desde o ano de 2011, o Estado do Piauí reivindica na justiça terras que pertencem ao Ceará causando impactos sociais nas pessoas que moram na região em disputa do litígio. Os municípios afetados são: Carnaubal, Crateús, Croatá, Granja, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipaporanga, Ipueiras, Poranga, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa.