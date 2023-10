Sâmia Farias é mais votada para lista tríplice para Defensoria Pública; escolha cabe a Elmano

Crédito: Defensoria Pública do Estado do Ceará

Sâmia Costa Farias Maia obteve 229 votos e venceu em todas as três áreas de votação — Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte —, assim como em voto postal. O defensor público Leandro Bessa é o subdefensor geral na chapa de Sâmia. Luís Fernando de Castro da Paz obteve 129 votos.

A defensora pública Sâmia Freitas recebeu 69% dos votos na definição da lista para o cargo de defensor público geral do Ceará em 2024 e 2025 . Ela concorreu com Luís Fernando , que obteve 31% de votos. Os dois deverão integrar a lista tríplice a ser enviada ao governador Elmano de Freitas (PT), a quem cabe definir, entre as alternativas, quem comandará a Defensoria Geral do Estado pelos próximos dois anos.

Sâmia é atual subdefensora geral do Estado. Luís Fernando é titular da 14ª Defensoria Criminal de 2º Grau. O escolhido substituirá Elizabeth Chagas, defensora pública geral por dois mandatos consecutivos, desde 2019.

A votação foi feita entre todos os defensores públicos do Ceará em atividade, com atuação na Capital, no interior do Estado ou em Brasília, independentemente da instância. A votação podia ser feita presencialmente, em voto eletrônico, ou por voto postal — neste último caso, a solicitação precisava ser feita até o último dia 3.

Por causa da votação, a Defensoria teve ponto facultativo para defensores nesta sexta-feira, com os membros acionados em caso de urgência.

"A gente se propôs a uma campanha limpa, uma campanha respeitosa. Estou com a consciência muito tranquila porque não tivemos nenhum ataque pessoal. Da forma que a gente se propôs, a gente conseguiu concluir esse processo eleitoral", disse a candidata mais votada, em declaração veiculada por meio da assessoria.

Entenda o trabalho da Defensoria Pública

A Defensoria Pública Estadual do Ceará (DPCE) é responsável por orientar e prestar assistência jurídica gratuita para cidadãos em vulnerabilidade social, assim como prover os direitos humanos e a defesa coletiva e individual. No Ceará, a DPCE foi criada em 1997, no governo Tasso Jereissati (PSDB).