Especial Anuário: diretor da Astor BFA fala sobre transição energética do Ceará

Célio Fernando Melo faz uma leitura da saúde financeira do Estado, além de outros temas ligados à economia local. Programa vai ao ar no Canal FDR

O diretor da Astor BFA e também consultor editorial do Anuário do Ceará, Célio Fernando Bezerra Melo, foi o segundo convidado do Especial Anuário 2024-2025, na tarde desta terça-feira, 11. Na entrevista com o editor-geral Jocélio Leal, ele destacou a transição energética do Estado. Os programas são exibidos no Canal FDR de segunda a sexta, sempre às 15 horas, com reexibição às 8 horas do dia seguinte.

Célio assina artigo na próxima edição do Anuário do Ceará e faz uma leitura sobre a saúde financeira do Estado. Segundo ele, o Ceará passa por uma reestruturação econômica fiscal para o desenvolvimento dessa transição energética. "A economia do Ceará continua saudável", disse ele no programa.