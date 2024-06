Elmano agradece a Lula e Camilo Santana por novo campus e hospital universitários no CE

Elmano de Freitas, governador Crédito: FÁBIO LIMA

Iniciativa foi divulgada pelo MEC na manhã de hoje e fazem parte de um programa federal que vai investir mais de R$ 5,5 bilhões para a expansão e consolidação das universidades e hospitais universitários federais pelo Brasil. Serão construidos, ao todo, dez novos campi no País. Baturité, a 93 km de Fortaleza, está entre as cidades que vão ganhar um novo campus. Demais municípios são: Rurópolis (PA); São Gabriel da Cachoeira (AM), Cidade Ocidental (GO), Estância (SE); Jequié (BA); Sertânia (PE); Ipatinga (MG); São José do Rio Preto (SP) e Caxias do Sul (RS). Já os hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) vão receber investimentos da ordem de R$ 1,75 bilhão. Ao todo 31 unidades receberão mais recursos e outras oito serão construídas, uma delas será ligada à Universidade Federal do Cariri (UFCA).

"Investir em educação é construir um novo caminho para o futuro e realizar o sonho da nossa juventude de ingressar na universidade!", disse ainda Elmano em publicação.