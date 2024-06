Ceará terá novo campi e hospital universitário, anuncia Governo Federal

O investimento é parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

A cidade de Baturité, a 93 km de Fortaleza, terá novo campi universitário e a região do Cariri vai abrigar um novo hospital universitário, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). As novidades foram anunciadas na manhã desta segunda-feira, 10, e fazem parte de um investimento de mais de R$ 5,5 bilhões para a expansão e consolidação das universidades e hospitais universitários federais.

Dez novos campi, ao todo, serão construídos pelas cinco regiões do Brasil. As localidades, de acordo com o governo, foram escolhidas com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da educação superior em regiões com baixa cobertura de matrículas. O investimento para as novas unidades é de R$ 600 milhões.