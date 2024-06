Especial Anuário do Ceará 2024-2025: secretária da Saúde é a primeira entrevistada

O diretor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal,ao lado da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

Conforme Tânia, um grande passo da gestão está sendo a articulação com os 184 municípios cearenses para entender quais os vazios de cada região. Outro ponto destacado é a falta de atendimento à traumatologia. Na visão da secretária, "não se faz saúde sem educação". Por isso, em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-CE), o governo trabalha para a conscientização no trânsito a fim de reduzir acidentes. Ao tocar no tópico de concursos públicos destinados aos profissionais da saúde, Tânia relembra que agora as convocações passaram a ser estatutários, tendo as mesmas regras do servidor comum. Aborda, também, sobre a carência de médicos atuando em hospitais públicos ao mesmo tempo que o Ceará forma muitos médicos. Para sanar esta ausência, ela afirma que é "importante que tenhamos residência médica especializada no Interior".