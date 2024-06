Reforma no Governo Elmano; Edifíco São Pedro se torna novo campus UFC: Jogo Político #288

A edição do podcast do jornal O POVO também tratou das expectativas na Segurança Pública após troca de secretário

O podcast Jogo Político do O POVO tratou da reforma no seu programa #288 transmitido nesta segunda-feira, 10. Participaram o colunista Carlos Mazza , o diretor de Opinião, Guálter George , e o repórter de Política, Guilherme Gonsalves .

O governador Elmano de Freitas (PT) promoveu no último sábado a primeira reunião com o secretariado após uma reforma que mexeu em nove pastas do Governo . O encontro ocorreu na Residência Oficial, em Fortaleza.

Ainda, foi discutida e analisada pelos jornalistas as expectativas na Segurança Pública no Estado com a chegada do novo secretário, Roberto Sá. São esperadas para a semana, "medidas concretas" por parte da gestão no combate ao crime.

